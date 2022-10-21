Вучич выразил надежду, что на "Турецком потоке" не будет ЧП как на "Северном потоке"
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич надеется, что на газопроводе "Турецкий поток" или его продолжении "Балканский поток" не произойдет диверсии как на "Северных потоках" вне сербской территории.
"Я надеюсь, что у нас не произойдет какого-то большого саботажа, большого взрыва, как это было на "Северном потоке". Вы должны понимать, что все связано, невозможно иметь электроэнергию, если кто-то прервет поставки газа. У нас есть теплоэлектростанция в Нови-Саде, которая может произвести до 5 гигаватт часов, а также ТЭС в Панчево и меньшая ТЭС в Зренянине, это то самое недостающее электричество, которое мы должны были бы импортировать в зимние месяцы, а можем его произвести на газу", — ответил сербский лидер на вопрос о готовности к предстоящему холодному сезону на фоне энергокризиса. Его слова приводит агентство "Танюг".
Вучич подчеркнул, что без поставок "голубого топлива" Сербия столкнется с серьезными пробламами, в том числе с отоплением. Он добавил, что власти страны подготовили резервы в 660-670 миллионов кубометров газа, но при аварии этих запасов хватит максимум на два месяца.
По словам сербского президента, ключевой точкой прокачки российского газа в страну является компрессорная станция в районе муниципалитета Жабаль и несколько газоизмерительных станций. Объекты тщательно охраняются спецслужбами и дронами", а больше беспокойства у него вызывает возможность саботажа на море за пределами Сербии, уточнил он.
https://1prime.ru/gas/20221021/838547999.html