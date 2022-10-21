МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич надеется, что на газопроводе "Турецкий поток" или его продолжении "Балканский поток" не произойдет диверсии как на "Северных потоках" вне сербской территории. Нидерланды продлили экспортную лицензию оператора "Турецкого потока"

"Я надеюсь, что у нас не произойдет какого-то большого саботажа, большого взрыва, как это было на "Северном потоке". Вы должны понимать, что все связано, невозможно иметь электроэнергию, если кто-то прервет поставки газа. У нас есть теплоэлектростанция в Нови-Саде, которая может произвести до 5 гигаватт часов, а также ТЭС в Панчево и меньшая ТЭС в Зренянине, это то самое недостающее электричество, которое мы должны были бы импортировать в зимние месяцы, а можем его произвести на газу", — ответил сербский лидер на вопрос о готовности к предстоящему холодному сезону на фоне энергокризиса. Его слова приводит агентство "Танюг".

Вучич подчеркнул, что без поставок "голубого топлива" Сербия столкнется с серьезными пробламами, в том числе с отоплением. Он добавил, что власти страны подготовили резервы в 660-670 миллионов кубометров газа, но при аварии этих запасов хватит максимум на два месяца.

По словам сербского президента, ключевой точкой прокачки российского газа в страну является компрессорная станция в районе муниципалитета Жабаль и несколько газоизмерительных станций. Объекты тщательно охраняются спецслужбами и дронами", а больше беспокойства у него вызывает возможность саботажа на море за пределами Сербии, уточнил он.