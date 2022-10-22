МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Идея президента России Владимира Путина по строительству нового газового хаба в Турции стала элегантным ходом, благодаря которому удастся продолжить поставки сырья в Европу, заявил директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. Песков рассказал о ходе переговоров России и Турции по газовому хабу

"Предложение Путина Эрдогану о превращении Турции в европейский газовый хаб — элегантная идея. Если Турция превращается в хаб, а все остальное перестает работать, то для Европы он становится безальтернативным", — рассказал он РИА Новости.

Эксперт пояснил, что газ в Турцию поступает не только из России, поэтому Евросоюз сможет "сделать вид", что он отказался от российского топлива, даже если воспользуется поставками из нового хаба. При этом Анкара окажется в "супер выгодной" ситуации, а РФ сможет сохранить рынки сбыта, хотя и потеряет часть выгоды, отметил Лукьянов.

По его словам, Европе придется рано или поздно согласиться с таким сценарием, поскольку он обеспечит поставки топлива. "Это и будет основной вариант, который позволит ЕС получать газ. Дорогой, но он будет", — заключил эксперт. Эрдоган рассказал о вариантах поставок газа в Европу

Путин и Эрдоган 13 октября провели переговоры в Астане, в ходе которых обсудили идею создания в Турции газового хаба для продажи газа в третьи страны и определения цен. Эрдоган поддержал инициативу, стороны дали поручения о проведении консультаций между профильными ведомствами.

Предложение было выработано в рамках "Российской энергетической недели". Выступая на форуме, Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в черноморский регион и Турцию.