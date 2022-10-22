Португалия заявила о намерении стать экспортером газа
Премьер Португалии Кошта считает, что новый трубопровод превратит страну в экспортера газа
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что строительство нового трубопровода, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой, позволит стране не только быть транспортировщиком газа, но и экспортировать собственные энергоносители.
"Когда мы говорим о зеленом водороде и возобновляемом газе, речь идет не просто о его транспортировке с использованием порта Синиш. Речь идет о более существенной задаче, а именно: мы сможем производить водород и экспортировать полученный нами газ", — приводит телеканал SIC слова Кошты.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция, Испания и Португалия договорились создать зеленый коридор, который заменит газопровод "Мидкат" (MidCat) и откроет доступ странам Пиренейского полуострова к энергетическому рынку ЕС.
https://1prime.ru/gas/20221022/838551170.html
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