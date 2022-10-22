МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Москва и Анкара ведут работу по новому газовому хабу, в данный момент проводится оценка проекта, сообщил источник РИА Новости. Эксперт рассказал об "элегантном ходе" Путина

"Работа ведется, она требует оценок по проектированию, строительству, маркетингу", — рассказал он и добавил, что цена реализации плана станет известна после прояснения всех деталей.

Собеседник агентства отметил, что место для возведения хаба еще не определили, но наиболее приемлемым вариантом мог бы стать регион Фракия в европейской части Турции.

Источник уточнил, что профильные ведомства двух стран выполняют поручения президентов, а главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган лично контролируют процесс. Песков рассказал о ходе переговоров России и Турции по газовому хабу

Путин и Эрдоган 13 октября провели переговоры в Астане, в ходе которых обсудили идею создания в Турции газового хаба для продажи газа в третьи страны и определения цен. Эрдоган поддержал инициативу, стороны дали поручения о проведении консультаций между профильными ведомствами.

Предложение было выработано в рамках "Российской энергетической недели". Выступая на форуме, Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в черноморский регион и Турцию.