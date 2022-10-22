МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Плакаты с изображение бомб и надписью "санкции" хорошо отражают реальность, поскольку антироссийский меры вызвали взрывной рост цен на энергию, заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. В Венгрии иронично ответили на жалобу Макрона из-за цен на газ

"Я считаю, что некоторые санкции оказали эффект бомбы на цены на энергию, они вызвали взрыв цен на энергию, так что эти плакаты, к сожалению, хорошо описывают реальность", — сказала она в ходе брифинга.

Сенткирайи назвала "большим достижением" тот факт, что Венгрия первой из стран ЕС поинтересовалась мнением своих граждан относительно мер, принятых под давлением Брюсселя. Она рассказала, что пока опросники по санкциям рассылаются почтой, но скоро выразить мнение можно будет и в онлайн-формате.

Ранее в метро и на улицах Будапешта заметили плакаты, на которых написано "брюссельские санкции разрушают нас" и изображена бомба с надписью "санкции".

С 14 октября в Венгрии начались национальные консультации по вопросу антироссийских санкций. Анкеты, на которые предлагается ответить гражданам страны, включают семь вопросов, которые затрагивают поставки нефти, атомную энергетику и туризм.