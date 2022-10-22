КАИР, 22 окт — ПРАЙМ. Заседание министров стран-членов Форума стран-экспортеров газа состоится в Каире 23-25 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства нефти Египта. Россия и Иран обсудят торговлю зерном и энергоресурсами

В 24-й министерской встрече планируется участие министров из 11 стран-членов и восьми стран-наблюдателей, а также генсека ФСЭГ Мухаммада Хамеля.

В частности, планируется участие министров стран-членов организации – Алжира, Боливии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Ливии, Катара, Нигерии, РФ, Тринидада и Тобаго, Экваториальной Гвинеи.

Отмечается, что запасы газа в странах-участницах встречи составляют 72% от мировых запасов.

Египет в этом году возглавляет совет министров ФСЭГ.

"Министр нефти Египта Тарек аль-Мулла подчеркнул намерение Египта в ходе этой встречи выстроить конструктивный международный диалог между странами-членами организации, сконцентрированный на будущей важной роли природного газа в период энергетического перехода с учетом того, что газ является чистейшим из ископаемых источников энергии", — сообщило ведомство.

Министр указал на то, что заседание пройдет незадолго до форума по изменения климата COP27, чтто дает шанс "подчеркнуть роль ФСЭГ в усилении сотрудничества и координации между странами форума… для обеспечения поставок газа в свете чрезвычайной важности безопасности энергетики в текущий период".

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ, Gas Exporting Countries Forum) — межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации — 11 государств, статус наблюдателей — у семи стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 44% его мировой добычи, свыше 51% мировой торговли сжиженным газом и 52% поставок газа по трубопроводам.