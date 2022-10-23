МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале слова президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего Соединенные Штаты в двойных стандартах в вопросе цен на газ. Пушков прокомментировал "девальвацию премьерского кресла" в Великобритании

Французский лидер подверг критике США за двойные стандарты в установлении цен на газ, который на американском рынке стоит в разы дешевле, чем в Европе, подчеркнув, что "речь идет об искренности в трансатлантической торговле". После чего Макрон заявил, что планирует обсудить этот вопрос во время своего декабрьского визита в Соединенные Штаты.

Пушкова эти слова, похоже, удивили. ""Искренность в трансатлантической торговле"? Откуда Макрон взял такое?" — написал сенатор, заметив, что против Европы "искренне применят меры давления, выдавят ее товары с американских рынков и искренне продадут дорогой американский сжиженный газ".

Резюмируя, он высказал убеждение, что "ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет", добавив, что Макрон "должен быть в курсе".