ТАШКЕНТ, 23 окт — ПРАЙМ. "Росгеология" завершила геологоразведочные работы в Аральском море в Узбекистане, видит потенциал открытия крупных месторождений газа в Аральском море, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. СМИ: Qatar Energy и Shell стали партнерами по расширению производства СПГ

"Наша компания "Росгео" провела масштабные геологоразведочные работы в акватории Аральского моря и прилегающих территориях. Полученные результаты говорят о возможности открытия в регионе крупных, преимущественно газовых, месторождений", — сказал Мантуров в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

Первый коммерческий контракт на оказание геологических услуг по выявлению углеводородного потенциала в Узбекистане "Росгеология" подписала в июне 2020 года. В этом же году, согласно постановлению кабинета министров Узбекистана, "Росгеология" была определена исполнителем программы по геологическому изучению потенциала Аральского моря и прилегающих к нему территорий на углеводородное сырье. Холдинг учредил в Узбекистане дочернюю компанию – Rosgeo Uzbekistan для реализации этой программы и развития других направлений сотрудничества.

Мантуров также напомнил, что в нефтегазовой сфере компания "Газпром" ведет в Узбекистане разработку месторождений Шахпахты и Джел. "В нынешних условиях следует подумать и о добыче оставшихся ресурсов на низкодебетных скважинах. Соответствующие технологии извлечения с использованием мобильных компрессорных установок есть у России, у нашего "Газпрома". А в том, насколько важно сегодня иметь собственную ресурсную базу, весь мир уже убедился", — добавил он.