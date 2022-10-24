МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе утром в понедельник падают на 8% к расчетной цене пятницы, ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Мантуров отметил потенциал открытия месторождений газа в Аральском море

Торги понедельника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли на отметке 1099,4 доллара (-4,5%) и вскоре опустились до 1059,7 (-7,9%). По состоянию на 9.09 мск цены незначительно превышают это значение. Динамика приводится от расчетной цены четверга, предыдущего торгового дня, — 1150,9 доллара за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента могут столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.