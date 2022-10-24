МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Новый саммит Европейского союза могут созвать для утверждения мер по снижению стоимости энергии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Лидеры ЕС осудили диверсии против газопроводов "Северный поток"

"Идея заключается в том, чтобы в ноябре мы уже согласовали меры. Я лично обязался внимательно следить за работой министров. Если понадобится, то мы вновь соберемся на высшем уровне", — отметил политик в интервью французской радиостанции France Inter.

По словам Мишеля, страны-члены ЕС договорились о динамичном потолке цен, однако детальные соглашения по ограничениям будут разрабатывать профильные министры.

Подчеркивается, что первая встреча глав Минэнерго состоится во вторник.