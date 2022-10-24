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2022
https://1prime.ru/gas/20221024/838564292.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
Газ
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БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С 14 ИЮНЯ ОПУСТИЛИСЬ НИЖЕ $1000 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ, ТЕРЯЮТ 14% — ДАННЫЕ ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 24.10.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С 14 ИЮНЯ ОПУСТИЛИСЬ НИЖЕ $1000 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ, ТЕРЯЮТ 14% — ДАННЫЕ ICE
Новость дополняется