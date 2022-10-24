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2022-10-24T12:25:01+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20221024/838564292.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Газ

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С 14 ИЮНЯ ОПУСТИЛИСЬ НИЖЕ $1000 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ, ТЕРЯЮТ 14% — ДАННЫЕ ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 24.10.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60