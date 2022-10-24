МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Текущее снижение биржевых цен на газ в Европе является затишьем перед бурей, в отопительный сезон они вновь вернутся к росту, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Евросоюз держит курс на декарбонизацию, заявил испанский министр энергетики

Биржевые цены на газ в Европе (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) ранее в понедельник опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с 14 июня.

"Сложившееся положение я бы назвал затишьем перед бурей. Очевидно, что цены в отопительный период вернутся к росту. Это видно и по декабрьским, и январским фьючерсам, которые по-прежнему стоят на 35-45% выше, чем ноябрьские", — говорит Белогорьев.

При этом эксперт отмечает, что сейчас никто не может предсказать, какой именно будет эта "буря". "Это зависит от сложного и весьма шаткого баланса спроса и предложения газа", — указывает он.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН

По мнению Белогорьева, снижение биржевых цен на газ в ЕС, наблюдаемое с конца сентября, связано с четырьмя основными факторами. Во-первых, сложился благоприятный баланс на рынке газа. Так, запасы в хранилищах высоки, ПХГ в среднем по ЕС заполнены на 93,4%. Ожидается, что к началу сезона отбора показатель достигнет 94-95%.

Вместе с тем устойчивым остается общий импорт газа Европой, включая сжиженный. "Фактически можно говорить даже о кратковременном затоваривании европейского рынка СПГ: суда-газовозы массово остаются неразгруженными из-за нехватки пропускной способности отдельных терминалов, отсутствия достаточного спроса и, возможно, ожидания владельцами грузов дальнейшего роста цен", — отмечает он.

При этом спрос на газ в условиях теплой погоды относительно низкий, что обуславливает позднее начало отопительного периода в большинстве европейских стран.

"Второй фактор – это успокаивающие прогнозы погоды на ноябрь-январь. По данным авторитетного Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECVWF), ожидается, что температура в Европе в ближайшие три месяца будет на уровне или даже выше средних многолетних значений. А динамика цен на газ в этот период года традиционно крайне чувствительна к прогнозам погоды", — говорит эксперт.

В-третьих, считает Белогорьев, участники рынка в определенной степени преодолели панические настроения, преобладавшие с мая по сентябрь. Текущие оценки, в том числе и российские, показывают, что Европе рискованно, но возможно пройти отопительный сезон без "Северного потока", выбывшего из строя в результате терактов, а еще ранее — санкций Запада.

Безусловно, здесь сказываются серьезные усилия ЕС по искусственному сокращению спроса. Они предпринимаются как на государственном, так и корпоративном уровнях, в том числе в энергоемких отраслях промышленности. Это объективно улучшает зимний газовый баланс, хотя, конечно, приводит к негативным экономическим последствиям, отмечает эксперт.

"При этом все понимают, что резкое снижение поставок российского газа будет иметь тяжелый отложенный эффект: баланс газа в следующие две зимы — 2023/2024 и 2024/2025 годах — будет последовательно ухудшаться. Не удивительно поэтому, что стоимость летних фьючерсов 2023 года по-прежнему держится выше 1400 долларов за тысячу кубов", — указывает Белогорьев.

"Однако для текущей ценовой динамики важна ближайшая зима, которая вот-вот наступит, а положение с балансом газа, по крайней мере, до февраля-марта, выглядит намного лучше, чем представлялось еще в августе-сентябре", — объясняет он.

Наконец, чуть более осторожно, но можно выделить четвертый фактор – это снижение давления на рынок газовых деривативов со стороны финансовых спекулянтов, считает Белогорьев.

"Их отпугивает как общее ужесточение денежно-кредитной политики, в том числе в еврозоне, так и обсуждаемые планы ЕС ввести так называемый динамический лимит (то есть верхний потолок) биржевых цен на хабе TTF. Это не ключевой фактор, но он также, вероятно, играет свою роль", — заключает эксперт.