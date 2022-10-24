ВЕНА, 24 окт — ПРАЙМ. Австрия хорошо подготовлена к предстоящей зиме, газохранилища почти заполнены, заявил канцлер Карл Нехаммер, анонсируя в понедельник свой визит в Объединенные Арабские Эмираты, который стартует 26 октября. Эксперт назвал снижение биржевых цен на газ в Европе затишьем перед бурей

"Мы хорошо подготовились к предстоящей зиме, наши хранилища почти заполнены. Мы также значительно сократили нашу зависимость от российского газа — с 80% до 50%. Сейчас мы работаем над обеспечением надежности поставок и на следующий отопительный сезон. Поэтому я еду в Абу-Даби в среду вместе с (министром экономики) Магнусом Бруннером и (министром энергетики) Леонорой Гевесслер, чтобы вести переговоры о дальнейшем снижении зависимости от России и повышении надежности поставок на 2023/2024 годы", — заявил канцлер, его слова приводит пресс-служба правительства.

По словам Нехаммера, ОАЭ "являются для нас важным стратегическим партнером, когда речь идет о сжиженном газе". "Мы хотим, чтобы и в наступающем году никто не беспокоился об энергоснабжении нашей страны", — добавил канцлер.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.