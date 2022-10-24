АФИНЫ, 24 окт — ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа в Грецию через терминал на острове Ревитуса за первые восемь месяцев этого года выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на оператора газотранспортной системы Греции DESFA. В Австрии заявили, что страна хорошо подготовлена к предстоящей зиме

Терминал на острове Ревитуса вблизи Афин в настоящее время является единственным СПГ-терминалом в Греции и одной из важнейших частей энергетической инфраструктуры страны и всей Юго-Восточной Европы.

"По официальным данным DESFA, поставки СПГ на Ревитусу в этом году до августа были на 63% выше, чем в прошлом году. В августе они были на 154% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года, а количество отгрузок увеличилось более чем в два раза (+145%)", — говорится в сообщении агентства.

Через терминал на острове газ идет в страны региона, например, в Болгарию, которая отказалась от поставок "Газпрома".

Доступ к Ревитусе для поставок газа запросили, помимо Болгарии, Румыния, Болгария и Украина, уточняет агентство.

При этом сократилось поступление в Грецию российского природного газа по трубопроводу "Турецкий поток", который, по данным за восемь месяцев, обеспечил 18% потребностей рынка против 45% в прошлом году.

Агентство отмечает, что новый плавучий резервуар СПГ, установленный недалеко от Ревитусы, увеличил вместимость станции с 225 тысяч кубометров до более чем 365 тысяч кубометров.

В 2024 году будет введен в эксплуатацию погрузочный док для небольших газовозов, они смогут заправлять другие суда, использующие СПГ в качестве топлива, или резервуары для СПГ, которые планируется построить в портах для снабжения кораблей или электростанций и местных городских сетей. Исследования были проведены для портов Пирей, Ираклион и Игуменица, пишет АМНА.

В 2021 году Ревитуса покрывала почти треть (31,8%) всего импорта газа в Грецию, а в первом квартале 2022 года терминал стал основным пунктом ввоза природного газа в страну, покрывая 43,23% импорта.

Греция намерена стать независимой от импорта природного газа из России благодаря модернизации терминала СПГ на Ревитусе и строительству плавучих регазификационных установок (FSRU) в Александруполисе и Коринфе.