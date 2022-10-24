МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Польша настаивает на добровольности совместных закупок газа странами-членами Евросоюза, заявил министр правительства республики по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк. Лидеры ЕС осудили диверсии против газопроводов "Северный поток"

Политик отмечал, что совместные закупки "голубого топлива" должны осуществляться на принципе добровольности. По его словам, нельзя обязывать страны приобретать газ, так как некоторые участники сообщества "имеют сильные переговорные позиции и действующие контракты с хорошими ценами".

Министр пояснил, что имеет в виду, в частности, Польшу, инвестировавшую в Литву, Словакию и газопровод Baltic Pipe.

"Эти инвестиции привели к тому, что с точки зрения газовой безопасности Польша одна из самых безопасных стран в Европе. Поэтому Польша имеет относительно сильную переговорную позицию, и мы не хотим быть связанными какими-то обязывающими механизмами", — отметил Шинковский.

"Поэтому мы поддерживаем общие закупки газа, но опирающиеся на принцип добровольности", — заключил замминистра.