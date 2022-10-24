БЕРЛИН, 24 окт — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко считает, что в его стране будет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением, Киев, по его словам, рассчитывает на помощь правительства Германии. На Украине ожидают безработицу в 30 процентов к концу года

"Это будет худшая зима в нашей истории. Нас ожидают постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением. Мы готовимся к этому, но это, конечно, не удается нам на 100%. Тут нам нужна помощь наших партнеров", — заявил он в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

По его словам, самое важное, что сейчас требуется Украине от Запада, это системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. "Немецкая система IRIS-T очень эффективна, но нам нужно больше таких систем обороны. И нам срочно нужны запасные части и ремонтные комплекты для трансформаторов, чтобы можно было снова запустить электростанции. Также срочно требуются резервные дизельные генераторы", — перечислил глава "Нафтогаза".

Он также отметил, что Украина, помимо прочего, не может платить за импортируемый газ. "Мы сами добываем 12,5 миллиарда кубометров в год и у нас 14,2 миллиарда кубометров природного газа в наших хранилищах, но для производства электроэнергии нам по-прежнему требуется около трех миллиардов кубометров из-за рубежа. Мы не можем платить за него при нынешних ценах. Речь идет о пяти миллиардах евро", — уточнил он.

По его словам, у Украины большой потенциал для перехода от природного газа и замены его биомассой, получаемой из древесных отходов, сельскохозяйственных отходов и бытового мусора. "Переход окупится в течение нескольких месяцев и, прежде всего, сделает нас более устойчивыми, потому что мы больше не будем зависеть от крупных электростанций и центральной сети… И Россия уже не сможет так легко разбомбить всю энергетическую инфраструктуру. Для этого нам нужны котлы и турбины, работающие на биомассе. И именно об этом мы сейчас говорим с правительством Германии, добиваясь от немецких компаний поставок на Украину. Это помогло бы нам уже этой зимой", — пояснил Витренко.

По его данным, в настоящий момент около 40% объектов электроэнергетики Украины разрушены, также повреждены ряд нефтеперерабатывающих заводов.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.