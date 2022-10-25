МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник опускаются почти на 6% к расчетной цене накануне и держатся вблизи 960 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Молдовагаз": обеспечение прямых поставок газа в Приднестровье невозможно

Ближайшие — ноябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги снижением — у 970 долларов за тысячу кубометров (-4,5%). Пока максимально цены опускались до 947 долларов (-6,7%). По состоянию на 9.30 мск находятся у отметки 957,5 доллара за тысячу кубометров (-5,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1015,2 доллара за тысячу кубометров.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение биржевых цен в Европе связано с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах — выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту, и это видно по декабрьским и январским фьючерсам, которые сейчас значительно дороже ноябрьских.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.