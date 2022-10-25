МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Россия и Турция достигли принципиального соглашения о создании газового хаба, турецкая сторона начала выполнять свою часть работы, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Денмез. Турция ждет "хороших новостей" по отсрочке части платежей за российский газ

"Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это. Друзья работают в Botaş, Epiaş. У нас всегда была цель стать газовым центром и центром торговли. В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне", — сказал глава турецкого ведомства.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что страна могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. В итоге стороны поручили детально и быстро проработать вопрос.

Как заявляли в Кремле, инициатива создания газового хаба в Турции — в интересах Москвы и Анкары.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган подчеркивал, что Европа может использовать российское "голубое топливо" через Турцию. "Газовый хаб" нужен прежде всего для европейской энергобезопасности, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил ранее РИА Новости источник в Анкаре.