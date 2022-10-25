МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Турция отказалась присоединяться к санкционным упражнениям стран Запада, является одним из крупнейших импортеров российского газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Турция начала работу над своей частью договоренности по газовому хабу

"Турция занимает позицию отличную от стран коллективного Запада. Турция сохраняет возможность для использования своих посреднических услуг. Турция следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений с нашей страной, она не присоединилась к санкционным упражнениям коллективного Запада, и в этом плане она выгодно отличается как для самого турецкого народа, так и с точки зрения наших двухсторонних отношений", — отметил представитель Кремля.

Турция в данный момент является одним из крупнейших получателей российского газа, добавил Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле нет опасений, что Турция может злоупотребить доминирующим положением на рынке газа. Стороны не выйдут за грани разумного, поскольку понимают существование мировой конъюктуры на рынках, сказал Песков.