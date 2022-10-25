МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Турция отказалась присоединяться к санкционным упражнениям стран Запада, является одним из крупнейших импортеров российского газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Турция занимает позицию отличную от стран коллективного Запада. Турция сохраняет возможность для использования своих посреднических услуг. Турция следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений с нашей страной, она не присоединилась к санкционным упражнениям коллективного Запада, и в этом плане она выгодно отличается как для самого турецкого народа, так и с точки зрения наших двухсторонних отношений", — отметил представитель Кремля.
Турция в данный момент является одним из крупнейших получателей российского газа, добавил Песков.
Он также подчеркнул, что в Кремле нет опасений, что Турция может злоупотребить доминирующим положением на рынке газа. Стороны не выйдут за грани разумного, поскольку понимают существование мировой конъюктуры на рынках, сказал Песков.
https://1prime.ru/gas/20221025/838578629.html
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