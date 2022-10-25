В Киеве предложили ЕС воспользоваться украинскими газохранилищами
В Киеве предложили ЕС воспользоваться украинскими газохранилищами из-за низких цен
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться подземными хранилищами газа (ПХГ) на Украине, где свободно 15 миллиардов кубометров мощностей.
"Цены на газ на самом низком уровне за несколько месяцев. Прекрасная возможность использовать крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища газа с 15 миллиардов кубометров свободных мощностей. Этой зимой понадобятся дополнительные объемы газа. И нисходящий тренд продолжится", — написал Галущенко в своем Twitter.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://1prime.ru/gas/20221025/838581268.html
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