МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться подземными хранилищами газа (ПХГ) на Украине, где свободно 15 миллиардов кубометров мощностей. Источник рассказал о ситуации с поставками российского газа в Грецию

"Цены на газ на самом низком уровне за несколько месяцев. Прекрасная возможность использовать крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища газа с 15 миллиардов кубометров свободных мощностей. Этой зимой понадобятся дополнительные объемы газа. И нисходящий тренд продолжится", — написал Галущенко в своем Twitter.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.