МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды прибавляют более 5% и приближаются к 1100 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рост поставок через Турцию потребует нового газопровода, считает эксперт

Ближайшие — ноябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в плюсе — у отметки 1052,5 доллара за тысячу кубометров (+3%) — и вскоре начали наращивать темпы роста. По состоянию на 9.27 мск стоимость газа в Европе составляет 1080 долларов (+5,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1021,6 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение биржевых цен в Европе от прежних максимумов связано с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах — выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса.

Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту, и это видно по декабрьским и январским фьючерсам, которые сейчас значительно дороже ноябрьских.