МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,6 миллиона кубометров на 26 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом сообщил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов.
Официальный представитель "Газпрома" отметил, что российское "голубое топливо" подается для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС " Суджа ", — 42,6 миллиона кубометров на 26 октября.
Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, добавил Куприянов.
https://1prime.ru/gas/20221026/838588681.html
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