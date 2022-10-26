МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,6 миллиона кубометров на 26 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом сообщил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Цены на газ в Европе растут в начале торгов среды

Официальный представитель "Газпрома" отметил, что российское "голубое топливо" подается для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС " Суджа ", — 42,6 миллиона кубометров на 26 октября.

Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, добавил Куприянов.