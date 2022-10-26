КИШИНЕВ, 26 окт — ПРАЙМ. Молдавия может лишиться российского газа только по вине властей страны, которые не выполняли свои обязательства, заявил в интервью РИА Новости бывший глава республики Игорь Додон. Власти Молдавии ввели ограничения потребления энергии в связи с кризисом

Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки "голубого топлива" в Молдавию в случае нарушения страной обязательств по оплате и грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

"Кишинев может остаться без российского газа только по вине самого Кишинева… Если бы в Молдавии была бы нормальная, промолдавская, договороспособная власть, она бы договорились с Россией… мы получили бы газ дешевле и в полном объеме, как получают сейчас Венгрия, Сербия, Турция и другие страны, не участвующие в антироссийских санкциях", — сказал экс-президент республики.

По его словам, Кишинев не выполнил свои обязательств по соглашению, подписанному в октябре 2022 года, касательно текущих платежей, а также выплат исторического долга.

Додон назвал деятельность правительства по этому вопросу предательством интересов народа, геноцидом, открытием путей для коррупционных схем покупки энергоресурса.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 12.00 мск.