МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Системы отопления в Запорожской области подготовили на 80%

Как сообщалось ранее, Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.

"Буквально на днях, к 1 числу, Мелитополь и остальная Запорожская область будут подключены к газу", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".