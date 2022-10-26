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Газ на территории всей Запорожской области подключат к 1 ноября
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Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Как сообщалось ранее, Запорожскую... ПРАЙМ, 26.10.2022
энергетика, новости, газ, газ, запорожская область, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Газ в Мелитополе и остальной части Запорожской области подключат к 1 ноября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Как сообщалось ранее, Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.
"Буквально на днях, к 1 числу, Мелитополь и остальная Запорожская область будут подключены к газу", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".