МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Дания, Германия и Швеция не будут разглашать результаты следствия по "Северным потокам", пока не получат неоспоримые доказательства, заявил командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен. В Дании оценили сроки ремонта "Северного потока"

"Причина (скрытности) состоит в том, что они должны быть полностью уверены. Когда у них будут результаты, они должны быть основаны на весьма железобетонных фактах, а не только на предположениях", — цитирует Кристофферсена издание New York Times.

По его словам, следствие вряд ли будет делать заявления до тех пор, пока у них не будет "неопровержимых доказательств", поскольку обнародование предварительных или разрозненных результатов "может привести к реакциям, который на данный момент не будут конструктивными".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль сожалеет, что процесс расследования теракта на "Северных потоках" проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией. По его мнению, результаты расследований европейских стран подгоняются под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на РФ, а у российской разведки есть данные, свидетельствующие об обратном.