МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Объем поставок туркменского газа в Китай с 2009 года составил около 340 миллиардов кубометров на сумму 60 миллиардов долларов, заявил президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цзицзюнь. Додон обвинил молдавские власти в газовом кризисе в стране

Газопровод Туркмения – Узбекистан – Казахстан – Китай был запущен в 2009 году. Туркмения на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в КНР.

Глава CNPC отметил в ходе выступления на международной нефтегазовой конференции "Нефть и газ Туркменистана — 2022" в Ашхабаде, что Китай придает большое значение энергетическому сотрудничеству с Туркменией. По его словам, благодаря заботе и поддержке китайского и туркменского лидеров стороны добились хороших результатов в разработке месторождений, торговле природным газом, инженерном строительстве и оказании инженерно-технических услуг, а также поставке оборудования и материалов.

"К настоящему времени в Китай поставлено около 340 миллиардов кубометров туркменского природного газа на сумму 60 миллиардов долларов, что способствует экономическому развитию и повышению благосостояния народов двух стран", — подчеркнул Хоу Цзицзюнь.

Глава китайской компании добавил, что газ, как и нефть, сохранит статус основных источников энергии на мировом рынке до 2040 года.

"Особенно природный газ, как низкоуглеродный ископаемый источник энергии, имеет важное положение и широкое применение для низкоуглеродного перехода", — подчеркнул Хоу Цзицзюнь.