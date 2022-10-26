МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Всемирный банк спрогнозировал четырехкратный рост цены на природный газ в Европе к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку. Цены на газ в Европе растут в начале торгов среды

"Цена на уголь в Австралии и природный газ в США ожидается вдвое больше, чем в среднем за прошедшие пять лет, цена на природный газ в Европе может вырасти в четыре раза", — сказано в октябрьском отчете организации.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что орган будет работать со странами-членами Евросоюза для создания механизма коррекции газового рынка газа в регионе с целью "ограничения эпизодов чрезмерных цен". Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза пройдет 24 ноября для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией.