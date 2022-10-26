МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Новый премьер Британии Риши Сунак намерен вернуть мораторий на добычу газа методом фрекинга, который отменила Лиз Трасс, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в кабмине. Риши Сунак стал новым премьером Британии

Правительство Великобритании ввело мораторий на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмоактивности. После прихода к власти Лиз Трасс заявила об отмене моратория на фрекинг и намерении выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.

Однако новый премьер Британии во время выступления в палате общин в среду заявил, что он придерживается обещаний в манифесте Консервативной партии 2019 года, согласно которому, добыча газа методом фрекинга была запрещена.

"Высокопоставленный источник в правительстве подтвердил Financial Times, что решение Трасс, разрешающее фрекинг, будет изменено", — говорится в сообщении газеты.

Фрекинг — метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.

Ранее британское правительство во главе с бывшим премьер-министром Лиз Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт. В связи с этим Трасс была вынуждена подать в отставку после всего лишь 44 дней пребывания в должности.