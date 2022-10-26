МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Молдавские власти не получали данных от "Газпрома" по объемам поставок газа в ноябре, страна закупает дополнительное сырье. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Додон обвинил молдавские власти в газовом кризисе в стране

"К сожалению, у нас нет ответа от "Газпрома" по объему поставок газа в ноябре. Хотя я несколько раз пытался выйти на связь и обсудить эту тему. Запасы газа достигли примерно 90 миллионов кубометров. Каждый день закупаются дополнительные объемы газа", — сказал он в ходе заседания молдавского правительства.

Ранее "Газпром" сообщал, что оставил за собой право полного прекращения поставок "голубого топлива" в Молдавию при нарушении страной обязательств по оплате и грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В октябре российская компания сократила объем поставок газа в республику на 30%.

Молдавия столкнулась с серьезным энергетическим кризисом в связи с ростом цен на энергоресурсы. Правительство страны разработало план экономии энергии, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.