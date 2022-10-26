МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Добыча газа в России в январе-сентябре снизилась на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 428 миллиардов кубометров, в сентябре — на 26,4%, до 39,1 миллиарда кубометров, сообщает Росстат. Эксперт отметил важность поставок российского газа на Балканы через Турцию

"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 39,1 миллиарда кубометров, что на 26,4% меньше, чем в сентябре 2021 года, но на 1,4% больше, чем августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года добыто 428 миллиардов кубометров природного газа, что на 12,1% меньше, чем за январь-сентябрь 2021 года," — приводит ведомство сентябрьские данные.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) в России по итогам января-сентября выросла на 0,7% — до 74,3 миллиарда кубометров. При этом в сентябре показатель в годовом выражении снизился на 8,9%, а в месячном – на 1,1%.

По данным Росстата, в 2021 году Россия увеличила добычу природного газа на 10,6%, до 662 миллиардов кубометров, а ПНГ – на 5,8%, до 101 миллиарда кубов, но снизила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 1,1% – до 30,1 миллиона тонн.