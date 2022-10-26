МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре 2022 года увеличился на 11,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 24,1 миллиона тонн, в сентябре показатель снизился по отношению к сентябрю прошлого года на 0,5%, до 2,5 миллиона тонн, сообщает Росстат.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,5 миллиона тонн, что на 0,5% меньше, чем в сентябре 2021 года, но на 5,5% больше, чем августе 2022 года. Производство СПГ за девять месяцев 2022 года составило 24,1 миллиона тонн, что на 11,9% больше, чем за январь-сентябрь 2021 года", — говорится в сообщении.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2021 году составило 30,1 миллиона тонн, а в 2020 году показатель был выше на 1,1% — 30,5 миллиона тонн.