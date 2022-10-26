ВАШИНГТОН, 26 окт — ПРАЙМ. Будапешт не поддерживает возможность установления ценового потолка на российский газ, так как это может спровоцировать сокращение поставок в Европу и рост цен на топливо, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В Греции сочли введение потолка цен на газ в ЕС маловероятным

"Что касается газа, мы донесли очень четко, что не поддерживаем введение предельной цены на газ, поскольку считаем, что такой шаг несет риски снижения объемов поставляемого газа на европейский рынок", — сообщил Сийярто во время международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне.

"Вот почему мы ясно дали понять, что, если в Европе будет введена такая мера, долгосрочные контракты должны быть исключены", — подчеркнул министр.

Глава МИД Венгрии также сообщил, что на встрече министров энергетики ЕС в Люксембурге не было выдвинуто конкретных предложений по установлению потолка цен на российский газ, консенсуса по этому вопросу тоже не достигнуто.

"По состоянию на вчера не было выдвинуто никаких конкретных предложений… Еврокомиссия должна выдвинуть предложение в ближайшее время, но я не знаю, когда эта работа будет проделана", — сказал Сийярто.