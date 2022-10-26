БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа снизила зависимость от поставок российского газа, которые упали с 40% до 7% от всего импорта, но необходимо искать иных поставщиков. Чехия надеется, что Европа не купит российский газ из турецкого хаба

По его словам, до конфликта на Украине Европа импортировала 40% газа из России.

"Мы достигли сокращения этой зависимости с 40% до 7%", — сказал Боррель на заседании экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, которое проходит в Буэнос-Айресе.

"Это заставляет нас искать других поставщиков, делать ставку на неуглеродную энергетику, и эти (возможности) мы видим в Латинской Америке", — добавил Боррель, отметив сильное и успешное развитие возобновляемой энергетики в этом регионе.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.

Несмотря на энергетический кризис, Европа продолжает обсуждать варианты усиления санкций против РФ, включая введение потолка цен на нефть и газ. В связи с этими заявлениями Путин также неоднократно подчеркивал, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.