МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Несколько судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), стоят у берегов Испании в ожидании роста цен на газ в Европе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Десятки СПГ-танкеров скопились у берегов Испании и Португалии

"Несколько судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), стоят на якоре у испанского залива Кадис и, вероятно, останутся там до конца ноября в ожидании роста цен на газ в Европе", — сообщили агентству источники.

Как пишет агентство, десятки судов в течение нескольких недель кружили у побережья Пиренейского моря и в Средиземном море, не имея возможности найти места для разгрузки СПГ, поскольку заводы, которые перерабатывают топливо обратно в газ, работают на максимальной мощности. Большой объем СПГ в плавучих хранилищах свидетельствует об отсутствии у Европы мощностей по регазификации.

Но по словам источников, это является частью торговой стратегии определенных компаний, ожидающих повышения цен на газ. "Они ждут более высоких цен. Если одно простаивающее судно выгрузит СПГ, цена немедленно рухнет, что повлияет на другие грузы в очереди, и этот эффект домино очень болезненный с точки зрения альтернативных издержек", — сказал один из источников.

"Что касается плавучих хранилищ, продаваемых на условиях "доставка с корабля", мы ожидаем, что большая часть из них будет доставлена ​​в начале ноября, хотя некоторые фирмы могут перенести поставки еще на зиму", — приводит агентство слова глава отдела Argus по СПГ Сэмюэла Гуда (Samuel Good).

По словам источников, из девяти судов, бросивших якорь у Кадиса к полудню среды, три принадлежат испанской Naturgy: Castillo De Caldelas, Rioja Knutsen и Iberia Knutsen. Еще одно судно принадлежит BP, три — Trafigura и одно — Cheniere.