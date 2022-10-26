Румыния заполнила свои газохранилища на 95 процентов
Румыния заполнила свои газохранилища на 95 процентов, власти не ожидают энергодефицита
Читать 1prime.ru в
ВАШИНГТОН, 26 окт — ПРАЙМ. Газовые хранилища Румынии заполнены более чем на 95%, в связи с чем страна не ожидает дефицита энергии предстоящей зимой, заявил РИА Новости министр энергетики страны Вирджил Попеску.
"Наши хранилища практически заполнены, их заполненность составляет более 95%. Мы не ожидаем каких-либо проблем предстоящей зимой", — сказал Попеску на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".
Он добавил, что Румыния располагает собственными запасами газа, а потому не столь зависима от поставок из России, как другие государства Европы. "У нас есть свой газ", — указал Попеску.
"Разумеется, мы хотим диверсифицировать поставки", — добавил румынский министр, отметив, что его страна не считает Россию надежным поставщиком.
https://1prime.ru/gas/20221026/838601836.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.