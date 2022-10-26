ВАШИНГТОН, 26 окт — ПРАЙМ. Газовые хранилища Румынии заполнены более чем на 95%, в связи с чем страна не ожидает дефицита энергии предстоящей зимой, заявил РИА Новости министр энергетики страны Вирджил Попеску. Румыния заполнила свои газохранилища на 79%

"Наши хранилища практически заполнены, их заполненность составляет более 95%. Мы не ожидаем каких-либо проблем предстоящей зимой", — сказал Попеску на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке".

Он добавил, что Румыния располагает собственными запасами газа, а потому не столь зависима от поставок из России, как другие государства Европы. "У нас есть свой газ", — указал Попеску.

"Разумеется, мы хотим диверсифицировать поставки", — добавил румынский министр, отметив, что его страна не считает Россию надежным поставщиком.