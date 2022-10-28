МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах "Северный поток".

Центрально-европейский газовый хаб

Боррель заявил, что ЕС снизил зависимость от российского газа

"Нет никаких", — ответил Боррель на вопрос, есть ли у Евросоюза какие-либо улики относительно ответственности за повреждение газопроводов.

Боррель общался с агентством после пленарного заседания министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и ЕС в Буэнос-Айресе.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".