Жозеп Боррель высказался об исполнителях диверсии на "Северном потоке"
Жозеп Боррель заявил, что у него нет указаний на то, кто совершил диверсию на "Северном потоке"
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах "Северный поток".
"Нет никаких", — ответил Боррель на вопрос, есть ли у Евросоюза какие-либо улики относительно ответственности за повреждение газопроводов.
Боррель общался с агентством после пленарного заседания министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и ЕС в Буэнос-Айресе.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://1prime.ru/gas/20221028/838618742.html
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