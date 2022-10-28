БАКУ, 28 окт — ПРАЙМ. Спотовые продажи "Ямала СПГ" при текущих ненормальных ценах приносят проекту больше прибыли, чем все долгосрочные контракты проекта, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон на брифинге в рамках Веронского Евразийского экономического форума. Михельсон усомнился в возможности создания газового ОПЕК

По его словам, стратегия компании позволяет немного легче выживать, когда происходят "ценовые сверхнормальности". "Наш крупнейший проект "Ямал СПГ", мы его запускали мощностью 16,5 миллиона тонн, и практически на весь этот объем подписали долгосрочные договоры. По этим долгосрочным договорам в сегодняшнем рынке для потребителей нормальные и хорошие цены. Но в этом году у нас объем производства там будет порядка 21 миллиона тонн, и все эти (дополнительные – ред.) объемы идут на спотовый рынок", — сказал Михельсон.

"И так как творятся ненормальные цены, то конечно, очень большая доходность за них получается. Эти 16,5 миллиона тонн доходы приносят чуть меньше, чем те 4 миллиона", — добавил он.

По словам Михельсона, когда его спрашивают, как складывается деятельность "Новатаэка", у него есть два ответа. "Короткий ответ: стыдно сказать — хорошо. Если длинно сказать: когда становится плохо, смотрю по сторонам — становится лучше", — сказал он, пояснив, что "по сторонам" находятся другие компании нефтегазового сектора. "Арктик СПГ 2" вернется к проектному финансированию в 2023 году

Михельсон напомнил, что европейские руководители все время говорили, что хотят работать на споте, без долгосрочных контрактов, и в скором времени откажутся от ископаемого топлива. "Ну вот имеем то, что имеем", — заключил он.

"Ямал СПГ" — проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Участники — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Изначально завод строился проектной мощностью 16,5 миллиона тонн (три линии по 5,5 миллиона тонн СПГ в год), и практически весь этот объем был полностью распределен по долгосрочным контрактам. Но в условиях Арктики эффективность проекта оказалась минимум на 10% выше. Более того, позднее завод был расширен за счет строительства четвертой линии на 950 тысяч тонн. В итоге в 2021 году производство на "Ямал СПГ" составило 19,6 миллиона тонн. Все объемы, произведенные сверх изначальной проектной мощности, продаются на споте.