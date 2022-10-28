МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Введение потолка цен на газ в Европе только усилит энергетический кризис, все производители и минимум 30-40% потребителей думают так же, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон на брифинге в рамках Веронского Евразийского экономического форума. Михельсон назвал идею ограничить цены на газ глупостью

"Я не понимаю, что это такое. Как бы помягче слово найти, я считаю, что непрофессионально на эту тему рассуждать. Первый вопрос: о чем? о любом газе? Я имею в виду и трубопроводный, и СПГ. Или еще и на страны будут делить? С этой стороны мы такой потолок будем вводить, с этой такой?" — сказал Михельсон, комментируя дискуссию о введении в Европе ценового потолка на газ.

По его мнению, это путь в никуда. "Но так как это постоянно звучит, то, не дай Бог, все-таки какие-то решения будут приняты. Они могут только нанести вред и еще большую неразбериху и усилить этот энергетический кризис, который есть. И все производители думают, насколько я знаю, так же. И минимум 30-40% потребителей так же думают", — подчеркнул Михельсон.

Также он прокомментировал возможность прекращать торги на крупнейшем газовом хабе Европы TTF при большой волатильности, как это происходит с акциями компаний. "Если изменения, не помню, на 15-20%, то торги останавливаются. Но это акции компаний, это не товар, не газ. Как по газу это вводить?" — сказал он.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.

При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.