РИМ, 28 окт — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni грядущей зимой сможет заместить половину поставок российского газа, сообщил генеральный директор компании Клаудио Дескалци. Норвегия стала главным поставщиком газа в Евросоюз

"Уже начиная с будущей зимы мы сможем заместить 50% потоков российского газа", — заявил он.

По словам Дескалци, это стало возможно благодаря широкому и диверсифицированному портфелю резервов компании, ее долгосрочному сотрудничеству с производителями топлива и растущему присутствию в СПГ-бизнесе.

"В условиях высокой волатильности и неопределенности на рынках Eni продолжала обеспечивать поставки энергии, которые имеют решающее значение для нашей экономики, одновременно следуя курсу на декарбонизацию", — сказал Дескалци, слова которого приводятся в релизе по итогам финансовой отчетности компании за девять месяцев.

Он отметил, что в третьем квартале текущего года компания еще больше укрепила надежность поставок газа в Италию за счет своей деятельности по геологоразведке, приобретения долей BP в Алжире и покупки судна Tango FLNG для сжижения газа на проекте Marine XII в Конго. В "Газпроме" заявили о готовности к высокому спросу на газ зимой

Ранее Дескальци заявлял, что в 2022 году Италии удастся заменить около половины российского газа, или 9,7 миллиардов кубометров. В 2023 году этот объем достигнет 80%, или, по его словам, 17,6 миллиарда кубометров. При этом к 2025 году компания намерена полностью отказаться от поставок из России.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.