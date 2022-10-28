МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 28 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Сергей Куприянов.
Официальный представитель "Газпрома" отметил, что компания осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 28 октября.
Он добавил, что украинская сторона снова отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".
https://1prime.ru/gas/20221028/838622172.html
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