МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 28 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Сергей Куприянов. Глава Eni заявил о готовности компании заместить половину российского газа

Официальный представитель "Газпрома" отметил, что компания осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 28 октября.

Он добавил, что украинская сторона снова отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".