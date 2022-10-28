МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" изучает экономику, производство и геологию проекта "Сахалин-2", завершит эту работу в ноябре, а окончательное решение по участию в проекте примет к декабрю, сказал журналистам глава компании Леонид Михельсон. Shell ожидает продажи своей доли в операторе "Сахалина — 2" в 2023 году

Михельсон в начале сентября говорил, что "Новатэку" интересно участие в "Сахалине-2", но компания попросит правительство РФ провести собственный аудит по проекту перед принятием решения. Ранее в октябре он говорил, что аудит еще не начался.

На просьбу прокомментировать, был ли уже аудит и когда должна завершиться сделка, Михельсон ответил: "По постановлению правительства, она должна завершиться первой декадой января, а основные все оценки, аудиты, точно не могу сказать, не помню, но где-то ноябрем-месяцем".

"Мы тоже изучаем, что все-таки в экономическом, и производственном, и геологическом особенно плане представляет из себя этот проект. Где-то в эти же сроки, я думаю, закончим", — сказал Михельсон журналистам на брифинге в рамках Веронского Евразийского экономического форума. Отвечая на вопрос, означает ли это, что окончательное решение по вхождению в проект будет принято к декабрю, он сказал: "Ну, в принципе, да где-то. Там уже оформление".

При этом он не исключил, что в теории мнение компании относительно сделки может измениться. "А почему нет? Если сделают оценку, что это стоит 15 миллиардов долларов… Я, конечно, шучу, но мы, конечно, не будем это покупать", — добавил Михельсон.

Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти.

Согласно указу президента, доля участника, покидающего проект "Сахалин-2", подлежит продаже в течение 4 месяцев российскому юридическому лицу. По постановлению правительства РФ, одним из критериев является наличие у такого лица опыта эксплуатации СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Как говорил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, ведомство рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2".