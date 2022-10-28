"Арктик СПГ 2" вернется к проектному финансированию в 2023 года после работы с банками
БАКУ, 28 окт — ПРАЙМ. "Арктик СПГ 2" выбрал около 6 миллиардов из 9 миллиардов евро проектного финансирования, но пока приостановил отбор и вернется к нему в первом квартале 2023 года после согласования с банками новых техрешений, заявил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Один банк итальянский участвовал Sace, и один Intesa участвует (в финансировании — ред.) В связи со всеми событиями мы приостановили внешнее финансирование… Там где-то 9 с небольшим миллиардов евро, из которых где-то порядка 6 миллиардов внешнего финансирования уже профинансировано", — сказал Михельсон на брифинге в рамках Веронского Евразийского экономического форума.
По его словам, в связи с некоторыми техническими изменениями, которые компания уже произвела, выборка была приостановлена, и сейчас это обсуждается с консультантами. "И мы думаем, что с первого квартала следующего года мы возобновим (выборку – ред.)", — сообщил глава "Новатэка", добавив, что кредиторы останутся те же.
Михельсон при этом затруднился сказать, сколько всего приходилось на долю итальянских банков, но профинансировали они к текущему моменту всего 50 миллионов евро из своей доли.
При этом, по его мнению, работа проекта от новых техрешений даже улучшится. Однако процедура использования внешнего финансирования такова, что надо согласовывать с банками новую документацию. "Мы принесли им проект, открыли финансирование. В проект мы внесли существенные технические изменения. Теперь мы их должны утвердить в банке и продолжить финансирование", — пояснил Михельсон.
Банки профинансировали "Ямал СПГ", где общий объем внешнего финансирования составлял 19 миллиардов долларов, также рассказал глава "Новатэка". "Там мы брали под 16,5 миллионов тонн, а здесь проектные 19,8 миллиона. И там у нас было 70% на 30% внешнее и акционерное финансирование, а здесь у нас 50% на 50% или где-то будет, наверное, 60% на 40% — акционерного больше. То есть у них минимальные риски", — добавил он.
"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).
https://1prime.ru/gas/20221028/838622412.html