БАКУ, 28 окт — ПРАЙМ. "Арктик СПГ 2" выбрал около 6 миллиардов из 9 миллиардов евро проектного финансирования, но пока приостановил отбор и вернется к нему в первом квартале 2023 года после согласования с банками новых техрешений, заявил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Арктик СПГ 2" готов примерно на 70 процентов

"Один банк итальянский участвовал Sace, и один Intesa участвует (в финансировании — ред.) В связи со всеми событиями мы приостановили внешнее финансирование… Там где-то 9 с небольшим миллиардов евро, из которых где-то порядка 6 миллиардов внешнего финансирования уже профинансировано", — сказал Михельсон на брифинге в рамках Веронского Евразийского экономического форума.

По его словам, в связи с некоторыми техническими изменениями, которые компания уже произвела, выборка была приостановлена, и сейчас это обсуждается с консультантами. "И мы думаем, что с первого квартала следующего года мы возобновим (выборку – ред.)", — сообщил глава "Новатэка", добавив, что кредиторы останутся те же.

Михельсон при этом затруднился сказать, сколько всего приходилось на долю итальянских банков, но профинансировали они к текущему моменту всего 50 миллионов евро из своей доли. Михельсон назвал основной источник прибыли "Ямала СПГ"

При этом, по его мнению, работа проекта от новых техрешений даже улучшится. Однако процедура использования внешнего финансирования такова, что надо согласовывать с банками новую документацию. "Мы принесли им проект, открыли финансирование. В проект мы внесли существенные технические изменения. Теперь мы их должны утвердить в банке и продолжить финансирование", — пояснил Михельсон.

Банки профинансировали "Ямал СПГ", где общий объем внешнего финансирования составлял 19 миллиардов долларов, также рассказал глава "Новатэка". "Там мы брали под 16,5 миллионов тонн, а здесь проектные 19,8 миллиона. И там у нас было 70% на 30% внешнее и акционерное финансирование, а здесь у нас 50% на 50% или где-то будет, наверное, 60% на 40% — акционерного больше. То есть у них минимальные риски", — добавил он.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).