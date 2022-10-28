МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ.В заоблачных ценах на газ в Европе виноваты не американские экспортеры, а компании-посредники со штаб-квартирами в Старом свете, рассказали обозреватели Forbes Стивен Майлс и Анна Микульска. Именно они, а не американцы, решают, какие цены будут на СПГ. The Hill обвинил Запад в незнании ситуации на Украине

Цены на газ в Европе взлетели до рекордных уровней, и сегодня европейские правительства по понятным причинам обеспокоены будущим. И здесь неожиданно выяснилось, что на продаже природного газа наживаются главные партнеры ЕС — Соединенные Штаты.

Ранее немецкий министр экономики Роберт Хабек в завуалированной форме подверг критике США и другие "дружественные" страны, поставляющие СПГ, за то, что они извлекают выгоду из "астрономических цен".

Президент Франции Эммануэль Макрон также не стал молчать. Он обвинил США в том, что у них "двойные стандарты" в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском.

И, хотя американские экспортеры сжиженного газа по всем меркам преуспевают в сложившейся обстановке, они не единственные, кто выиграл от заоблачных цен в Европе. Суть в том, что контракты американских экспортеров СПГ имеют совершенно иную структуру в плане условий формирования цен и гибкости по сравнению с контрактами почти всех остальных поставщиков этого топлива в мире.

Обозреватели объяснили, что при формировании цены на американский СПГ ориентируются на Henry Hub (HH) — газовый хаб недалеко от побережья Мексиканского залива, которые представляет собой главный пункт для спотовых и фьючерсных контрактов, торгующихся на бирже США. За последний год цены на американском Henry Hub подскочили в разы, но они блекнут в сравнении с тем, что происходит на европейском хабе.

Обозреватели напомнили, что американские СПГ-контракты, как правило, либо связаны с обслуживанием, — в этом случае компания не имеет права собственности на топливо — либо с продажей на условиях "франко-борт" (FOB). В обоих случаях американские СПГ-экспортеры перестают нести ответственность или владеть продуктом после перегрузки товара на танкер на погрузочной платформе в США. С этого момента покупатель сам решает, где и по какой цене продавать топливо. Фактически, цель европейского закона о конкуренции состоит в том, чтобы запретить продавцу, поставляющему газ в Европу, контролировать пункт назначения и цену, как только он лишается прав на СПГ.

С учетом высоких цен, Европа сейчас является одним из основных рынков сбыта такого газа, но ни американские экспортеры, ни американские производители газа не набивают себе карманы, присваивая огромную разницу между спотовыми ценами на HH и в Европе. Основные бенефициары сложившейся ситуации сейчас именно компании-посредники, которые покупают природный газ или СПГ в США, а затем продают его в Европе, отмечает издание. "Царство абсурда". Евросоюз кубарем летит в пропасть глубокой рецессии

"Итак, по иронии судьбы, теми посредниками, которым повезло с надбавкой в размере 400%, являются в основном европейские компании. Взять, к примеру, покупателей, подписавших долгосрочные контракты на поставку СПГ с американскими экспортёрами. Данные об этих покупателях находятся в открытом доступе, но крупнейшие из них — это корпорации, базирующиеся в… Париже, Гааге, Лондоне, а также газовые компании из Испании, Португалии, Италии и даже Германии. Есть еще другие крупные клиенты из Японии, Кореи, Индии и других стран. Но что самое важное, так это то, что напрямую в Европу американские компании по долгосрочным контрактам экспортируют очень мало СПГ, и эти объемы почти никогда не продают по ценам континента", — объяснили журналисты Forbes.

Вторая категория игроков, которым выгодно покупать американское топливо и продавать его в Европе, — это трейдеры. Эти компании покупают СПГ на вторичном рынке. Большинство из них базируется в Швейцарии и иногда в Лондоне.

Наконец, есть еще одна важная причина, по которой европейские страны платят такие огромные суммы за оптовые поставки природного газа. Дело здесь не только в жадности компаний, а с тем, что рынок, который держался в основном на российских поставках, рухнул, а альтернативы им пока не найдено.

Американский СПГ может быть доступен по более низким ценам, чем сейчас на европейских хабах, однако для этого потребуются дополнительные мощности, на строительство которых потребуется три-четыре года. Наиболее доступная альтернатива сейчас — это приобрести газ, когда запасы опустеют. И сделать это можно только покупая на спотовом рынке, по весьма высоким розничным ценам.

"Президенту Макрону и министру Хабеку не нужно смотреть по другую сторону океана, чтобы увидеть, кто наживается на таких ценах. Достаточно посмотреть, что происходит у них под носом", — подытожили обозреватели Forbes.