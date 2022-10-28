МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В Великобритании вновь открывается крупнейшее в стране газохранилище Rough для закачки газа, сообщила в пятницу на сайте британской компании Centrica, занимающейся хранением и поставками газа. Резерв газа в российских хранилищах достиг исторического максимума

"Centrica объявила, что вновь открывает хранилище газа Rough после проведения значительной технической модернизации летом и ввода в эксплуатацию в начале осени", — говорится в пресс-релизе на сайте компании. О закрытии этого хранилища, в которое ранее закачивалось около 70% всего объема хранящегося в подземных хранилищах (ПХГ) газа Британии, Centrica сообщила в 2017 году.

Пока газохранилище работает только на 20% своих возможностей, однако это все равно увеличило объемы хранения газа в Британии на 50%, сказано в заявлении. Газ будет закачиваться в хранилище при низких ценах и вновь будет поставляться в газовую систему Британии при высоком спросе, что поможет сбалансировать рынок газа в стране, отмечает Centrica.

Цель компании — превратить Rough в крупнейшее хранилище энергоносителей в Европе, способное на протяжении долгого времени хранить не только природный газ, но и водород, что усилит энергетическую независимость страны, также говорится в пресс-релизе. СМИ: Австрия опередила план по заполнению газовых хранилищ

В настоящий момент у Великобритании несколько поставщиков газа, однако его запасы в стране самые низкими по сравнению с другими европейскими странами – в королевстве его хватит на девять дней, в то время как в Германии – на 89 дней, а во Франции – на 103 дня, сказано на сайте.

Компания Centrica, основанная в 1997 году, занимается хранением и поставками газа, снабжением потребителей электроэнергией, оказывает сервисные услуги в этой сфере. В настоящее время в компании заняты 27 тысяч человек, из которых около 20 тысяч базируются в Великобритании.