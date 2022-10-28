МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Служба безопасности Швеции совместно с вооруженными силами организует дополнительное расследование инцидентов на газопроводах "Северного потока", говорится в официальном релизе. Оператор "Северного потока" ждет решения Дании для обследования газопровода

"Следователи теперь решили провести дополнительное исследование трубопровода", — сообщается на сайте ведомства.

Сейчас расследование ведется шведской полицией под руководством прокуроров Службы национальной безопасности.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. "Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила датская полиция

Агентство Франс Пресс сообщило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах. В связи с этим МИД России выразил демарш послам Германии, Дании и Швеции, заявив, что не признает результаты следствия, если в нем не будут участвовать российские специалисты.

В четверг 27 октября ВМС Швеции сообщили, что гражданское судно под российским флагом находится в Балтийском море в районе аварий на газопроводах.