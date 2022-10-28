МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Служба безопасности Швеции совместно с вооруженными силами организует дополнительное расследование инцидентов на газопроводах "Северного потока", говорится в официальном релизе.

Газопровод "Северный поток-2" в Германии

Оператор "Северного потока" ждет решения Дании для обследования газопровода

"Следователи теперь решили провести дополнительное исследование трубопровода", — сообщается на сайте ведомства.

Сейчас расследование ведется шведской полицией под руководством прокуроров Службы национальной безопасности.

Утечка газа на нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. По данным шведских сейсмологов, накануне в районе ЧП зафиксировали мощные подводные взрывы. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Место утечки на газопроводе "Северный поток"

"Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила датская полиция

Агентство Франс Пресс сообщило, ссылаясь премьер-министра переходного правительства Швеции Магдалену Андерссон, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсий на газопроводах. В связи с этим МИД России выразил демарш послам Германии, Дании и Швеции, заявив, что не признает результаты следствия, если в нем не будут участвовать российские специалисты.

В четверг 27 октября ВМС Швеции сообщили, что гражданское судно под российским флагом находится в Балтийском море в районе аварий на газопроводах.

 