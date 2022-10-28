МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Поставки российского газа австрийской OMV увеличились в последние несколько недель до 65% от номинированного в рамках контракта объема против 30% в последние два месяца, сообщил в ходе пресс-конференции глава компании Альфред Штерн. Австрийская OMV заполнила газохранилища более чем на сто процентов

В начале сентября OMV сообщала, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного для Австрии газа. Поставки сократились сначала после снижения мощности "Северного потока", затем газопровод был полностью остановлен в связи с проблемами с обслуживанием турбин Siemens, а в конце сентября — выведен из строя в результате теракта.

"В Австрии на газовый хаб в Баумгартене Россия продолжает поставлять газ. В последние пару месяцев поставки составляли около 30%, но в последние несколько недель они выросли до 65%", — сказал Штерн.

Начало спецоперации на Украине и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта газа из РФ в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились. На полной мощности продолжает работать только "Турецкий поток".