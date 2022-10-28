В ЛНР восстановили поврежденный газопровод у Первомайска
ГУП "Луганскгаз" сообщил, что поврежденный газопровод у Первомайска восстановили
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В ЛНР восстановили поврежденный обстрелами газопровод у Первомайска, сообщила пресс-служба ГУП "Луганскгаз".
"Специалисты ГУП "Луганскгаз" по состоянию на 16.00 восстановили газоснабжение всех потребителей поселка Золотое-5. Благодаря оперативной работе сотрудников Стахановского управления предприятия, менее двух суток потребовалось, чтобы возобновить подачу природного газа 792 абонентам. Теперь жители поселка вновь могут пользоваться всеми благами голубого топлива", — отметили представители предприятия.
Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин заявлял, что восстановление поврежденного обстрелами газопровода началось после разминирования.
https://1prime.ru/gas/20221028/838632993.html
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