МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В ЛНР восстановили поврежденный обстрелами газопровод у Первомайска, сообщила пресс-служба ГУП "Луганскгаз". В ЛНР сообщили о начале восстановления газопровода у Первомайска

"Специалисты ГУП "Луганскгаз" по состоянию на 16.00 восстановили газоснабжение всех потребителей поселка Золотое-5. Благодаря оперативной работе сотрудников Стахановского управления предприятия, менее двух суток потребовалось, чтобы возобновить подачу природного газа 792 абонентам. Теперь жители поселка вновь могут пользоваться всеми благами голубого топлива", — отметили представители предприятия.

Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин заявлял, что восстановление поврежденного обстрелами газопровода началось после разминирования.