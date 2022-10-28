АНКАРА, 28 окт — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством "Турецкого потока" обеспечит распределение российского газа в Европу. Турция и Россия не имеют проблем в газовых переговорах, сообщил источник

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

"В результате наших переговоров с Россией, мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из России в Европу через "Турецкий поток", — сказал Эрдоган в ходе выступления с программной речью в связи с грядущим столетием республики, его цитату приводит Twitter агентства Anadolu.