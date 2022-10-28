Турция обеспечит распределение российского газа в Европу, заявил Эрдоган
Эрдоган: Анкара посредством "Турецкого потока" обеспечит распределение российского газа в Европу
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АНКАРА, 28 окт — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством "Турецкого потока" обеспечит распределение российского газа в Европу.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
"В результате наших переговоров с Россией, мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из России в Европу через "Турецкий поток", — сказал Эрдоган в ходе выступления с программной речью в связи с грядущим столетием республики, его цитату приводит Twitter агентства Anadolu.
https://1prime.ru/gas/20221028/838633861.html
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