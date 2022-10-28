КИШИНЕВ, 28 окт — ПРАЙМ. Кабмин Молдавии принял сомнительное с точки зрения экономики решение, выдав кредит "Молдовагазу", поскольку риск невозврата этих средств очень велик, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. "Молдовагаз" допустил прекращение поставок газа "Газпромом" в страну

Госпредприятие Energocom 19 октября с согласия кабмина Молдавии заключило кредитный договор с "Молдовагазом" о предоставлении более 54 миллионов долларов. Гарантией кредита стал полный залог в пользу предприятия Energocom 100% доли "Молдовагаза" в уставном капитале ООО "Молдоватрансгаз" вместе с активами.

"Это юридически уязвимое и подозрительное с экономической точки зрения решение, учитывая, что ни один банк не рискнул кредитовать "Молдовагаз", а государство нашло оригинальный способ выдать кредит. Риск того, что деньги не вернут, очень высок, с юридической точки зрения Молдавия вышла на минное поле с серьезными последствиями для государства", — заявил Ионицэ.

По его словам, выделение бюджетных денег в виде кредита предназначено для покрытия "некоторых исторических сомнительных долгов в энергетике".

"Над этими долгами висит коррупция, истоки которой должны быть расследованы. Правительство могло бы найти и другое решение для выхода из этой ситуации", — добавил эксперт.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".