ХЕЛЬСИНКИ, 28 окт — ПРАЙМ. Эстония завершила строительство причала для СПГ-терминала, но он уйдет в Финляндию, сообщил в пятницу портал государственного телерадиовещания ERR. СМИ: суда с СПГ стоят у берегов ЕС в ожидании роста цен на газ

"Эстонские компании Alexela и Infortar завершили строительство причала для СПГ-терминала в городе Палдиски на несколько дней раньше обещанного срока. Порт готов к началу навигации и приему СПГ-судов, однако плавучий терминал отправится в Финляндию, хотя строительство причала там еще не завершено",-говорится в сообщении.

В середине октября министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут после встречи со своим финским коллегой Микой Линтиля, сообщила, что терминал СПГ, через который будет снабжаться газом и Эстония, этой зимой отправится к строящемуся причалу в Финляндии. Это решение вызвало недоумение у игроков газового рынка и политиков в Эстонии.

Эстония и Финляндия ранее договорились, что регазификационное судно для приема сжиженного природного газа ближайшей зимой будет размещено в стране, которая первой завершит строительство необходимой для этого инфраструктуры. Финляндия обещает завершить строительство в середине декабря.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала перевод плавучего терминала СПГ в Финляндию, отметив, что это не повлияет на надежность газоснабжения страны.

По словам Каллас, это логичное развитие событий, поскольку годовое потребление газа в Эстонии составляет 3,5 тераватт-часа, а в Финляндии — 14 тераватт-часов. Кроме того, Финляндия, в отличие от Эстонии, после утраты российского газа имеет только одно внешнее газовое соединение (эстонско-финский подводный газопровод Balticconnector — ред.) и такая ситуация была бы явной угрозой энергетической безопасности северного соседа.

Она отметила, что в газохранилище в Латвии есть 12,6 тераватт-часов газа, у Эстонии также есть доступ к СПГ-терминалу в Клайпеде мощностью 38 тераватт-часов. На данный момент госрезерв природного газа Эстонии на зимний период составляет 0,65 тераватт-часа.